19 лет назад в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск»

12 августа 2000 года в акватории Баренцева моря в результате нештатной ситуации в ходе проведения учений на глубине 108 метров в 175 километрах от Североморска затонул атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск». На борту лодки в момент ЧП находились 118 человек, все они погибли. Позднее останки моряков были подняты на поверхность и преданы земле.

АПРК К-141 «Курск» был заложен в Северодвинске в 1992 году и спущен на воду в 1994-м. Крейсер приняли в эксплуатацию 30 декабря 1994 года. Лодка находилась в составе Северного флота России с 1995 по 2000 годы.

Президент России Владимир Путин 26 августа 2000 года подписал Указ об увековечивании памяти экипажа подводного крейсера «Курск». В сентябре того же года одной из горных вершин Центрального Кавказского хребта было присвоено название «Курск» — в честь членов команды затонувшей подлодки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге похоронили подводников, погибших в Баренцевом море.