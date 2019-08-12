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  4. 19 лет назад в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск»

19 лет назад в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск»

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Катастрофа произошла 12 августа 2000 года во время проведения учений. Находившиеся на борту 118 человек погибли.

Фото : ТАСС / Руслан Шамуков

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 28

12 августа 2000 года в акватории Баренцева моря в результате нештатной ситуации в ходе проведения учений на глубине 108 метров в 175 километрах от Североморска затонул атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск». На борту лодки в момент ЧП находились 118 человек, все они погибли. Позднее останки моряков были подняты на поверхность и преданы земле.

АПРК К-141 «Курск» был заложен в Северодвинске в 1992 году и спущен на воду в 1994-м. Крейсер приняли в эксплуатацию 30 декабря 1994 года. Лодка находилась в составе Северного флота России с 1995 по 2000 годы.

Президент России Владимир Путин 26 августа 2000 года подписал Указ об увековечивании памяти экипажа подводного крейсера «Курск». В сентябре того же года одной из горных вершин Центрального Кавказского хребта было присвоено название «Курск» — в честь членов команды затонувшей подлодки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге похоронили подводников, погибших в Баренцевом море.

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 28
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