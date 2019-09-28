В Петербурге увековечили память погибших в Баренцевом море моряков

Первая мемориальная доска в память о 14 погибших в Баренцевом море в июле моряках-подводниках появилась в расположенном на берегу Финского залива пригороде Санкт-Петербурга Сестрорецке. Она установлена в пятницу, 27 сентября, на Стене памяти у храма святых апостолов Петра и Павла. Церемония прошла в присутствии родственников погибших.

Как рассказал ТАСС, глава общественной организации «Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ» Игорь Курдин, доску за свой счет изготовила частная компания.

«Сейчас идет работа по подготовке и установке мемориальной доски с именным списком всех 14 погибших подводников в Николо-Богоявленском морском соборе», — добавил Курдин.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 14 офицеров-подводников погибли 1 июля 2019 года в Баренцевом море во время пожара борту научно-исследовательского глубоководного аппарата. Указом президента РФ десять из них посмертно награждены орденами, четверым присвоено звание Героев России.