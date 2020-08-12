Петербург почтит память моряков, погибших на подлодке «Курск» 20 лет назад

Мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине трагедии на атомном подводном ракетном крейсере «Курск», пройдут в Санкт-Петербурге 12 августа. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

По его словам, самое важное в церемонии этого года — отдать дань уважения родственникам погибших. Поэтому памятная церемония и торжественный митинг пройдут на Серафимовском кладбище, где находятся могилы 32 членов экипажа подлодки.

В Николо-Богоявленском соборе Петербурга пройдет служба с поминовением погибших моряков. Также планируется выпуск памятного знака, посвященного 20-летию со дня трагедии.

Помимо Петербурга, памятные мероприятия пройдут по всей стране: в Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Видяево, а также Воронеже и Курске.

Трагедия «Курска»

Катастрофа произошла 12 августа 2000 года. Атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» участвовал в военно-морских учениях. На борту кроме штатного экипажа находились гражданские специалисты завода «Дагдизель», всего на «Курске» тогда было 118 человек.

В 11:00 в районе маневров были зафиксированы два подводных взрыва. После этого экипаж перестал выходить на связь. Спустя день, 13 августа, судно было обнаружено. 19 августа к операции присоединились норвежские корабли, которые и смогли обнаружить, что все люди на борту погибли.

Только осенью удалось поднять на поверхность тела 12 членов экипажа. Чуть позднее смогли достать еще 103 тела, остатки же трех человек найти не удалось. Сам «Курск» подняли со дна через год, а в апреле 2002 его отправили на утилизацию.

Следствие установило, что в торпедном аппарате № 4 из-за утечки перекиси водорода произошел взрыв. Выжить удалось только 23 членам экипажа, которые перешли в девятый отсек. Однако они смогли продержаться только сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в День ВМФ России почтили память погибших в боях моряков.