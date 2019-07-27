Путин встретился с членами семей погибших офицеров-подводников

Президент России Владимир Путин провел в субботу, 27 июля, в Петербурге встречу с членами семей офицеров-подводников, погибших на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море. На нее приехали вдовы, дети, родители моряков-подводников.
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1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Путин подписал указ о награждении посмертно моряков-подводников.
Погибшие были похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге.