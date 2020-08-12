Двадцать лет назад затонула подлодка «Курск»: Как произошла трагедия?

Ровно двадцать лет назад 12 августа произошла крупнейшая катастрофа в послевоенной истории советского и российского подводного флота. В Баренцевом море затонула атомная подводная лодка К-141 «Курск», на борту которой находились 118 членов экипажа. В тот день люди еще не знали об аварии — тогда стало известно, что атомоход, участвовавший в военно-морских учениях, не вышел на связь в установленное время.

Поначалу мало, кто подумал о серьезном ЧП — некоторые посчитали, что речь идет о проблемах с коммуникацией. Однако перед тем, как лодка перестала выходить на связь, проходящие мимо корабли зафиксировали подводные взрывы.

Спасательная операция началась только спустя восемь часов после катастрофы. Вечером 14 августа главком ВМФ Владимир Куроедов сообщил СМИ, что на глубине 108 метров произошла авария. «Курск» буквально воткнулся в дно под углом около сорока градусов, а его носовые отсеки были полностью затоплены. Уже тогда Куроедов заявил, что шансы спасти моряков крайне малы, однако люди продолжали надеяться.

Спасение лодки

Для спасения экипажа в Баренцево море прибыл отряд кораблей Северного флота, среди них — атомный крейсер «Петр Великий», около двадцати кораблей и спасательных судов. К лодке планировали состыковать спасательный колокол. По оценкам специалистов ЦКБ «Рубин», где проектировали «Курск», воздуха экипажу должно было хватить на пять-шесть дней.

Моряков пытались спасти больше недели. К лодке пытался пробиться глубоководный аппарат «Приз», однако внутрь попасть он так и не смог. Только 20 августа АПЛ смогли обследовать норвежские водолазы. Они добрались до аварийно-спасательного люка и вскрыли его.

Тогда же видеокамеры подтвердили — все отсеки затоплены, воздушных карманов нет. На следующий день в ВМФ сообщили, что весь экипаж К-141 «Курск» погиб.

В октябре тела погибших начали поднимать со дна. Всего удалось достать 12 тел моряков. При расследовании выяснилось, что не весь экипаж погиб сразу при взрыве: в девятом отсеке укрывались двадцать три человека. Об этом узнали благодаря предсмертной записке капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, который перечислил фамилии всех человек, находящихся рядом с ним. По разным версиям, они могли оставаться в живых в течение нескольких часов после взрыва.

«Здесь список л/с отсеков, которые находятся в девятом и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо», — написал Колесников.

Позже родственники погибших заявляли, что если бы спасательная операция началась раньше, людей в девятом отсеке можно было бы спасти. Спустя какое-то время удалось достать еще 103 тела, останки же трех человек найти не удалось.

В октябре 2001 года «Курск» подняли со дна и отбуксировали в сухой док на 50-й судоремонтный завод в Росляково. Тогда же было установлено, что девятый отсек был залит на полметра машинным маслом, а некоторые трупы — буквально вдавлены в металл.

Причина трагедии

Расследование трагедии шло долго, ее курированием занимался генеральный прокурор РФ Владимир Устинов. По официальной версии, причиной катастрофы стал взрыв учебной торпеды в торпедном аппарате № 4, произошедший из-за утечки топлива. Второй взрыв случился после удара лодки носом о грунт, из-за чего сдетонировали боевые торпеды. Тогда же было установлено, что АПЛ полностью затопило водой спустя шесть-семь часов после аварии.

В трагедии погибли все 118 членов экипажа, среди которых находились гражданские специалисты завода «Дагдизель». В августе 2000 года указом президента все погибшие моряки были посмертно награждены орденом Мужества, а командир «Курска» Геннадий Лячин — удостоен звания Героя России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петербург почтит память моряков, погибших на подлодке «Курск».