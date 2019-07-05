Экипаж глубоководного аппарата в Баренцевом море предотвратил страшную катастрофу

Перед вылетом в Италию в четверг, 4 июля, президент выслушал доклад министра обороны о расследовании гибели подводников в Баренцевом море. Установлена предварительная версия трагедии — пожар в аккумуляторном отсеке глубоководного аппарата. Ценой своих жизней офицеры остановили распространение огня, спасли часть команды и сам аппарат.

Экипаж глубоководного аппарата, даже среди подводников — элита. Высококлассные специалисты. Каждого, помимо обычного военного высшего образования готовят долгие годы, если не десятилетия. И все это — строжайшая тайна. Одноклассники и друзья Дмитрия Соловьева, того самого, который ценой своей жизни спас гражданского специалиста и вернулся в аварийный отсек к товарищам, задраив люк, конечно, знали, что он — подводник, но не больше.

В этом году Дмитрий Соловьев должен был отмечать 20-летие окончания школы. Не успел. У него осталась семилетняя дочь, маленький сын и беременная жена.

Виктор Кузьмин представитель целой династии моряков-подводников. Отец — Сергей Кузьмин — вице-адмирал, Герой России. Служил, как и сын — на севере. В наградном листе 14 всплытий в полыньях, среди льдов в Арктике, групповой поход на северный полюс, в качестве командира атомохода Б-414. Лодка до сих пор в строю.

Александр Кузьмин — капитан первого ранга. За свою службу успел побывать командиром двух подводных лодок. У его погибшего племянника старший сын в сентябре должен пойти в первый класс.

Ценой своих жизней моряки-подводники не только спасли жизнь других членов экипажа и гражданского специалиста, но и предотвратили еще более страшную катастрофу. Пожар в отсеке локализовали и не дали огню повредить ядерную энергетическую установку.

Истории героев глазами их близких и друзей в материале Леонида Китраря.