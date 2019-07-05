Экипаж глубоководного аппарата в Баренцевом море предотвратил страшную катастрофу

, 4:12 Эфирная новость 118

Накануне на встрече с президентом Сергей Шойгу озвучил предварительную версию трагедии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Лев Федосеев, Пятый канал

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 22

Перед вылетом в Италию в четверг, 4 июля, президент выслушал доклад министра обороны о расследовании гибели подводников в Баренцевом море. Установлена предварительная версия трагедии — пожар в аккумуляторном отсеке глубоководного аппарата. Ценой своих жизней офицеры остановили распространение огня, спасли часть команды и сам аппарат.

Экипаж глубоководного аппарата, даже среди подводников — элита. Высококлассные специалисты. Каждого, помимо обычного военного высшего образования готовят долгие годы, если не десятилетия. И все это — строжайшая тайна. Одноклассники и друзья Дмитрия Соловьева, того самого, который ценой своей жизни спас гражданского специалиста и вернулся в аварийный отсек к товарищам, задраив люк, конечно, знали, что он — подводник, но не больше.

В этом году Дмитрий Соловьев должен был отмечать 20-летие окончания школы. Не успел. У него осталась семилетняя дочь, маленький сын и беременная жена.

Виктор Кузьмин представитель целой династии моряков-подводников. Отец — Сергей Кузьмин — вице-адмирал, Герой России. Служил, как и сын — на севере. В наградном листе 14 всплытий в полыньях, среди льдов в Арктике, групповой поход на северный полюс, в качестве командира атомохода Б-414. Лодка до сих пор в строю.

Александр Кузьмин — капитан первого ранга. За свою службу успел побывать командиром двух подводных лодок. У его погибшего племянника старший сын в сентябре должен пойти в первый класс.

Ценой своих жизней моряки-подводники не только спасли жизнь других членов экипажа и гражданского специалиста, но и предотвратили еще более страшную катастрофу. Пожар в отсеке локализовали и не дали огню повредить ядерную энергетическую установку.

Истории героев глазами их близких и друзей в материале Леонида Китраря.

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 22
4 июл
Видео: Сергей Шойгу назвал основную причину пожара на подводном аппарате
4 июл
Видео: Владимир Путин поручил представить к госнаградам погибших подводников
4 июл
Почти 200 священников отслужили панихиду в Кронштадте по погибшим подводникам
4 июл
Семьям погибших подводников окажут всю необходимую помощь
4 июл
Минобороны предоставило полный список погибших в Баренцевом море подводников
3 июл
«Ценою жизни»: в Минобороны раскрыли детали пожара на глубоководном аппарате
3 июл
Обнародованы имена 14 погибших моряков-подводников
3 июл
«Гостайна»: Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников
3 июл
Видео: Сергей Шойгу рассказал подробности трагедии с подводниками
3 июл
Шойгу: Погибшие офицеры будут представлены к госнаградам

Читайте также

Почти 200 священников отслужили панихиду в Кронштадте по погибшим подводникам

Семьям погибших подводников окажут всю необходимую помощь
+7° Днём +17°
Ночью +7°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богастство!

Последние новости

4:36
Друг Бориса Моисеева рассказал о здоровье артиста после лечения в США
4:20
Мужчина с ножом напал на людей в медцентре в США
4:12
Экипаж глубоководного аппарата в Баренцевом море предотвратил страшную катастрофу
3:52
«Начала резать себя в 13 лет» — Алеся Кафельникова о тяге к саморазрушению
3:26
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богастство!
3:16
«Пурпурная царица» — папарацци застали Ким Кардашьян в мини-платье

Сейчас читают

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богастство!
Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
«Я не святоша»: Арбенина рассказала, как поборола наркозависимость

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге