Американская кинозвезда Мелани Гриффит на своей странице в Instagram разместила фото, на котором позирует в черном бикини во время отдыха на Ибице.

«Счастливая девушка… Благодарна моим прекрасным друзьям», — написала Мелани Гриффит под снимком.

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Instagram @melaniegriffith

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Подписчики 61-летней актрисы отметили ее роскошную фигуру и идеальный пресс. И это не удивительно, потому что кинозвезда ведет активный образ жизни, занимается спортом и придерживается правильного питания.

«Вот это да!»

«Отпад!»

«Чудесная, сияющая женщина!»

«Пример для всех нас!», — пишут в комментариях восторженные пользователи.

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