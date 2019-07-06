Американская кинозвезда Мелани Гриффит на своей странице в Instagram разместила фото, на котором позирует в черном бикини во время отдыха на Ибице.
«Счастливая девушка… Благодарна моим прекрасным друзьям», — написала Мелани Гриффит под снимком.
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Подписчики 61-летней актрисы отметили ее роскошную фигуру и идеальный пресс. И это не удивительно, потому что кинозвезда ведет активный образ жизни, занимается спортом и придерживается правильного питания.
«Вот это да!»
«Отпад!»
«Чудесная, сияющая женщина!»
«Пример для всех нас!», — пишут в комментариях восторженные пользователи.
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