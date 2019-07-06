Фото: Настя Макаревич сразила наповал поклонников фото в бикини

Анастасия Макаревич проводит с семьей отпуск в Греции и делится с поклонниками фото из этой солнечной жаркой страны. На этот раз она произвела неизгладимое впечатление на подписчиков в Instagram серией снимков на фоне живописного водопада.

Instagram @anastasiya_makarevich_official

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На 42-летней солистке популярной в 1990-е годы группы «Лицей» надет купальник нежного лимонного оттенка. Пресс певицы просто идеален, да и вся фигура находится в великолепной спортивной форме.

«Искупались, освежились и погрелись в теплых термах», — подписала она фото.

«Однако, девушка, устоять перед вами надо очень постараться! Шикарная Настена!», — написал один из поклонников.

«Как вам классно этот чудесный купальник! Как цветочек вы в нем», — написала другая.

«Красавица! То ли девочка, а то ли виденье», — считает третий.

Настя замужем за юристом Евгением Першиным, они воспитывают двоих сыновей — 16-летнего Матвея и 10-летнего Макара. Старший выступает за сборную Москвы по футболу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Греции отдыхает другая звезда отечественного шоу-бизнеса — Анна Семенович.