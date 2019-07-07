Стало известно, собирается ли Пугачева выступить на Украине

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова прояснила планы певицы касательно выступлений на Украине. На днях появилась информация, что Примадонна, возможно, поддержит свою давнюю подругу Лайму Вайкуле и ее фестиваль Laima Rendezvous Odessa и примет участие в концерте, который состоится в августе в Летнем театре «Морвокзал» в Одессе.

«Нет, у нас нет в планах такого», — заявила Чупракова в интервью URA.RU.

Как отмечает издание, в афише фестиваля значится имя дочери Пугачевой Кристины Орбакайте.

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Стоит напомнить, что год назад во время гастролей Вайкуле в Одессе разразился скандал – певица заявила в интервью украинским СМИ, что не будет выступать в Крыму, потому что это «европейцам запрещено». На артистку тогда обрушился шквал критики, МВД РФ даже проверило концертную деятельность звезды на территории России на предмет нарушений законодательства.

Ранее, как писал 5-tv.ru писал, пользователи соцсетей заподозрили разлад между Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле, которая не встретила подругу на вокзале в Риге. Слухи пришлось комментировать даже мужу латвийской звезды.