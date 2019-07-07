Стало известно, собирается ли Пугачева выступить на Украине

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На днях появились слухи, что Примадонна решила поддержать фестиваль Лаймы Вайкуле в Одессе и принять участие в концерте.

Фото : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Украинский кризис 42

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова прояснила планы певицы касательно выступлений на Украине. На днях появилась информация, что Примадонна, возможно, поддержит свою давнюю подругу Лайму Вайкуле и ее фестиваль Laima Rendezvous Odessa и примет участие в концерте, который состоится в августе в Летнем театре «Морвокзал» в Одессе.

«Нет, у нас нет в планах такого», — заявила Чупракова в интервью URA.RU.

Как отмечает издание, в афише фестиваля значится имя дочери Пугачевой Кристины Орбакайте.

«Лизок и ее глазок»: Алла Пугачева очаровала фанатов портретом дочери

Стоит напомнить, что год назад во время гастролей Вайкуле в Одессе разразился скандал – певица заявила в интервью украинским СМИ, что не будет выступать в Крыму, потому что это «европейцам запрещено». На артистку тогда обрушился шквал критики, МВД РФ даже проверило концертную деятельность звезды на территории России на предмет нарушений законодательства.

Ранее, как писал 5-tv.ru писал, пользователи соцсетей заподозрили разлад между Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле, которая не встретила подругу на вокзале в Риге. Слухи пришлось комментировать даже мужу латвийской звезды.

Тема:
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