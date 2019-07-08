Путин пригласил Нетаньяху на празднование 75-летия Победы в Москву

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Президент РФ и премьер-министр Израиля обсудили актуальные вопросы сотрудничества и взаимодействия в Сирии по телефону.

Фото : ТАСС/Бобылев Сергей

Владимир Путин провел в понедельник, 8 июля, телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Нетаньяху выразил соболезнования в связи трагедией в Баренцевом море, в результате которой погибли российские моряки.

В ходе беседы обсуждались актуальные темы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, а также вопросы взаимодействия, в том числе и военного — в Сирии — с учетом состоявшейся 25 июля трехсторонней встречи секретарей Совбезов России, Израиля и США.

«Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля посетить Москву в будущем году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о встрече Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху в Москве в апреле 2019 года.

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