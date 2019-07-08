Чехова попала в объятия мускулистого красавца в «Музее секса» в Южной Корее

, 15:20 Видео 344

Телеведущая посетила одно из необычных туристических мест на острове Чеджу.

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Фото, видео : Instagram @achekhova

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова показала в Instagram, как необычно проводит свободное время. Вместе со своей подругой звезда отправилась в «Музей секса и здоровья» на острове Чеджу в Южной Корее, где столкнулась с большим количеством необычных экспонатов. Во время своей экскурсии теледива вела настоящий репортаж — она публиковала в «сторис» фото и видео, на которых отразила все главные достопримечательности места.

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С некоторыми скульптурами Чехова сфотографировалась сама. На своей странице в социальной сети телеведущая опубликовала снимок, на котором запечатлена в объятиях мускулистого красавца. Под публикацией звезда поделилась эмоциями от посещения такого необычного заведения.

«Спокойной, спокойно, я не сошлась тут с Золотым Бицепсом Кореи, я просто сходила в Музей секса и здоровья «Jeju Loveland» <.> Ну, до чего там красивые и эстетичные скульптуры. Мой директ взорвался от ваших смеющихся смайлов на мои «сторис». И этот музей невозможно описать словами! И попала я в этот музей не случайно в День семьи, любви и верности»!» — рассказала Чехова.

Instagram @achekhova

Пост ведущей вызвал бурные эмоции у фанатов. В комментариях подписчики отметили, что изрядно посмеялись, просматривая «сторис» светской львицы.

«Анфиса, у Вас замечательное чувство юмора. Подняли настроение».

«Замечательное место», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова сразила фанатов фото в бикини.

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