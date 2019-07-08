Девочке, над которой жестоко издевались родственники, придется ампутировать правую кисть — Кузнецова

, 18:29 277

Детский омбудсмен рассказал, что теперь хирурги борются за сохранение левой руки Аиши.

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Фото, видео : ТАСС/Савостьянов Сергей, пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Кузнецовой А. Ю.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что Аише Ажиговой из Ингушетии, которая подвергалась систематическим истязаниям, ампутируют правую кисть. Об этом сообщает Интерфакс.

Хирурги, скорее всего, уже не смогут спасти руку зверски избитой семилетней девочки. Предыдущие утешительные прогнозы врачей не подтверждаются.

«Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность. Но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Сейчас врачи борются за левую руку», — утверждает детский омбудсмен.

Кузнецова отметила, что Леонид Рошаль — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве — и его подчиненные постоянно докладывают о состоянии здоровья Аиши.

Аиша Ажигова поступила в больницу города Назрань 4 июля со множественными травмами. Позже ее транспортировали в столицу. Выяснилось, что девочка проживала в семье у родственников без родителей. Тетя Аиши стала главной подозреваемой в зверском избиении ребенка. Суд Ингушетии постановил арестовать женщину на два месяца.

Девочка поступила в медучреждение с ожогами, ссадинами, синяками, укусами, травмами плеча и некрозом пальцев рук.

Ранее 5-tv.ru писал, что детский омбудсмен рассказал о неутешительном прогнозе для семилетней девочки Аиши Ажиговой, которую систематически зверски избивали.

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