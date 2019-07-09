Роспотребнадзор назвал наиболее опасные для здоровья профессии

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За 2018 год в России зарегистрировано более пяти тысяч случаев профессиональных заболеваний.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребназдор) выяснила, работники каких профессиональных отраслей чаще всего подвержены болезням. Результаты исследования ведомства приводит RT.

Почти половина (47,5%) случаев профзаболеваний приходится на работников сферы добычи полезных ископаемых. 27,3% от впервые зарегистрированных случаев болезней выявили у сотрудников обрабатывающих производств.

Чаще других от профессиональных недугов страдают работники предприятий транспортировки и хранения (10,5%), строительства (5%), сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства — 3,9%.

Среди самых распространенных причин профессиональных болезней — физические перегрузки, производственные травмы и химические отравления. Всего за 2018 год в России зарегистрированы 5,1 тысяча случаев профзаболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мужчины отреагировали на расширение списка «женских» профессий, опубликованных Минтрудом.

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