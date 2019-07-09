«Гелендваген» футболиста Кокорина эвакуировали за неправильную парковку

, 17:37 Фото 76

На дорогой иномарке ездит жена спортсмена Дарья.

Фото : ТАСС/Новодережкин Антон

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 294

«Гелендваген» футболиста Александра Кокорина, который этапирован в колонию Белгородской области, эвакуировали с одной из улиц в центре Москвы. Инцидент произошел во вторник, 9 июля. Дорогая иномарка была припаркована недалеко от дома Александра и его жены Дарьи в районе Арбата.

spb.kp.ru

Около 14 часов «Гелендваген» был отправлен на штраф-стоянку из-за нарушения правил парковки. Известно, что на немецком автомобиле ездит жена Кокорина. На машине числится около 54 нарушений, многие из них появились уже после того, как футболист оказался в СИЗО.

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Только за первые девять дней июля камеры автоматической фиксации нарушений ПДД трижды зафиксировали превышение скорости данным «Гелендвагеном», сообщает сайт KP.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Черном море дайверы установили памятник Кокорину и Мамаеву.

Тема:
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