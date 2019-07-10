В Германии потеряли след 160 террористов, воевавших в Сирии

, 20:09 Эфирная новость 21

В своем упущении призналась полиция ФРГ.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Война в Сирии 4279

Жители Германии в страхе. Местные власти признались, что потеряли след 160 опасных террористов.

По данным разведки, это немцы, которые несколько лет назад воевали в Сирии на стороне запрещенной группировки ИГИЛ*. После того, как они вернулись на родину, спецслужбы потеряли их из вида.

Полицейские рапортуют — у них есть данные на каждого боевика, но где они находятся, никто не знает. В докладе также говорится, пропавшие террористы могут представлять значительную угрозу всем европейским странам.

Напомню, одна только Германия в последние годы подверглась целому ряду нападений, совершенных последователями ИГИЛ*. Одно из них было совершено в декабре 2016 года. Тогда выходец из Туниса въехал на грузовике в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. В результате 12 человек погибли, более полусотни — получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее 650 человек были эвакуированы после взрыва в жилом доме в Германии. На месте ЧП специалисты обнаружили потенциально опасные химикаты.

* — организация запрещена в РФ.

Тема:
Война в Сирии 4279
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