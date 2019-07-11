Путин впервые поговорил с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский в телефонной беседе обсудили ситуацию на юго-востоке Незалежной, а также обмен пленными. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в четверг, 11 июля.
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По словам представителя Кремля,
Также обсуждалась возможность продолжения контактов в «нормандском формате», добавил Песков.
Состоявшийся телефонный разговор — первый контакт Путина и Зеленского после избрания президента Украины, инаугурация которого прошла 20 мая 2019 года.
Ранее Путин прокомментировал идею Зеленского о встрече глав шести стран в Минске, а именно России, Украины, Германии, Франции, а также Великобритании и США.