Путин впервые поговорил с Зеленским

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Телефонный разговор президентов РФ и Незалежной состоялся по инициативе украинской стороны.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, via www.imago-images.de, /Спринчак Валентин, /ZEUS, /Дружинин Алексей

Президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский в телефонной беседе обсудили ситуацию на юго-востоке Незалежной, а также обмен пленными. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в четверг, 11 июля.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, «достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов».

Также обсуждалась возможность продолжения контактов в «нормандском формате», добавил Песков.

Состоявшийся телефонный разговор — первый контакт Путина и Зеленского после избрания президента Украины, инаугурация которого прошла 20 мая 2019 года. Ранее между лидерами государств не было ни телефонных, ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями.

Ранее Путин прокомментировал идею Зеленского о встрече глав шести стран в Минске, а именно России, Украины, Германии, Франции, а также Великобритании и США.

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