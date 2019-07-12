В Госдуме поддержали повышении возрастного предела для службы в МВД

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания на службе для сотрудников органов внутренних дел, пишет ФАН.

Согласно документу, срок службы сотрудников МВД в звании генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции и ряда других увеличивается с 60 до 65 лет, для полковников — с 55 до 60 лет, для майоров и подполковников — до 55 лет.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что данная инициатива призвана обеспечить комплектование должностей и сохранение квалифицированного кадрового ядра. Повышение предельного возраста сотрудников ОВД также связано с демографической ситуацией и увеличением активного периода жизни граждан.

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