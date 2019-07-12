В Госдуме рассказали, что последует за первыми переговорами Путина и Зеленского

, 1:41 61

Телефонная беседа президентов России и Украины состоялась 11 июля.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью ФАН рассказал о возможных последствиях первой телефонной беседы президентов России и Украины.

Депутата выразил надежду, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского могут стать первым шагом прекращению огня в Донбассе и нормализации отношений между Москвой и Киевом.

При этом парламентарий подчеркнул, что расширение «нормандского формата», которое предложил украинский лидер, показывает «вассальную зависимость» Киева.

«Конечно, Зеленский мог бы позвать на встречу Польшу, прибалтийские страны, эмигрантов с Брайтон-Бич. Позвать можно, но это будет неправильный, несоответствующий формат. Встречи нужны, чтобы решать проблемы, а для этого ее участникам нужно быть компетентными, иметь возможности для принятия конкретных действий. Толку от простых наблюдателей и политических чирлидеров никакого нет», — отметил Милонов

Депутат добавил, что Зеленский вряд ли рассчитывал на согласие Путина, однако президент России показал заинтересованность в мирном урегулировании ситуации на юго-востоке страны.

«Предлагая расширить нормандский формат за счет уходящей хромой утки Терезы Мэй и американских деятелей, он вряд ли рассчитывал, что Россия на это пойдет», — заявил депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о содержании первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Читайте также

+7° Днём +15°
Ночью +6°
62.99
-0.81 71.01
-0.55
Гороскоп на 11 июля: Рыбы, вас ждет вселенское счастье!

Последние новости

2:43
«Мал, да удал!»: На Западе в восторге от мощности российского корабля «Каракурт»
2:27
Звезда «Султан моего сердца» рассказала о межнациональных браках
2:11
Названа предварительная причина страшного взрыва рядом с ТЭЦ в Мытищах
1:57
Секс-символ Келли Брук просит мужчин не превращать ее в кумира
1:41
В Госдуме рассказали, что последует за первыми переговорами Путина и Зеленского
1:25
Пожилая экс-супруга Прохора Шаляпина показала ножки в коротких шортах — фото

Сейчас читают

«Неземная»: «русская Кардашьян» в бикини восхитила фанатов — фото
«Кукла!»: Фанаты не оценили новый образ Яны Рудковской
Кристина Асмус рассказала, как ей занесли заразу на съемках

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги