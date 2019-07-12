В Госдуме рассказали, что последует за первыми переговорами Путина и Зеленского

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью ФАН рассказал о возможных последствиях первой телефонной беседы президентов России и Украины.

Депутата выразил надежду, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского могут стать первым шагом прекращению огня в Донбассе и нормализации отношений между Москвой и Киевом.

При этом парламентарий подчеркнул, что расширение «нормандского формата», которое предложил украинский лидер, показывает «вассальную зависимость» Киева.

« Конечно, Зеленский мог бы позвать на встречу Польшу, прибалтийские страны, эмигрантов с Брайтон-Бич. Позвать можно, но это будет неправильный, несоответствующий формат. Встречи нужны, чтобы решать проблемы, а для этого ее участникам нужно быть компетентными, иметь возможности для принятия конкретных действий. Толку от простых наблюдателей и политических чирлидеров никакого нет », — отметил Милонов

Депутат добавил, что Зеленский вряд ли рассчитывал на согласие Путина, однако президент России показал заинтересованность в мирном урегулировании ситуации на юго-востоке страны.

« Предлагая расширить нормандский формат за счет уходящей хромой утки Терезы Мэй и американских деятелей, он вряд ли рассчитывал, что Россия на это пойдет », — заявил депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о содержании первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского.