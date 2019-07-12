В Госдуме рассказали, что последует за первыми переговорами Путина и Зеленского

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью ФАН рассказал о возможных последствиях первой телефонной беседы президентов России и Украины.
Депутата выразил надежду, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского могут стать первым шагом прекращению огня в Донбассе и нормализации отношений между Москвой и Киевом.
При этом парламентарий подчеркнул, что расширение «нормандского формата», которое предложил украинский лидер, показывает «вассальную зависимость» Киева.
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Депутат добавил, что Зеленский вряд ли рассчитывал на согласие Путина, однако президент России показал заинтересованность в мирном урегулировании ситуации на юго-востоке страны.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал о содержании первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского.