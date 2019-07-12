Ксения Собчак опубликовала откровенное фото в зеленом бюстгальтере

Когда Ксения Собчак баллотировалась в президенты России и сменила образ блондинки в шоколаде на интеллектуалку в Chanel, ее подписчики решили — все, со скандалами покончено. Но звезду телестройки не остановить. Даже сейчас, будучи мамой маленького Платона, она не перестает совершать провокационные поступки.

Знаменитость опубликовала в Instagram фотографии, на которых предстала в лифчике зеленого цвета без бретелек и откровенном сарафане, прикрывающим только нижнюю часть тела. Свой поступок телеведущая никак не прокомментировала.

Ксения Собчак обожает привлекать внимание журналистов и общества к своей персоне. Например, на открытии кинофестиваля «Кинотавр» звезда приехала в черном полупрозрачном платье в пол с гипюровыми вставками. Многие подписчики Ксении сочли наряд неуместным для светского мероприятия — поклонникам показалось, что цвет наряда слишком траурный, прозрачная ткань слишком вульгарна, а кружевной декор безвкусен.

Гороскоп на 12 июля: Девы, вас ожидает приключение!

Позже Собчак опубликовала фотографию своего двухлетнего сына Платона. На снимке радостный малыш голышом бегает по берегу моря. Фолловеры тогда просто взбесились, настаивая на том, что подобные снимки должны храниться исключительно в семейном архиве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак огрызнулась на хейтеров, критикующих ее за фото голого сына.