Ксения Собчак опубликовала откровенное фото в зеленом бюстгальтере

, 11:57 Фото 1 522

Телеведущая не перестает провоцировать подписчиков.

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Фото, видео : Instagram @xenia_sobchak

Когда Ксения Собчак баллотировалась в президенты России и сменила образ блондинки в шоколаде на интеллектуалку в Chanel, ее подписчики решили — все, со скандалами покончено. Но звезду телестройки не остановить. Даже сейчас, будучи мамой маленького Платона, она не перестает совершать провокационные поступки.

Знаменитость опубликовала в Instagram фотографии, на которых предстала в лифчике зеленого цвета без бретелек и откровенном сарафане, прикрывающим только нижнюю часть тела. Свой поступок телеведущая никак не прокомментировала.

Ксения Собчак обожает привлекать внимание журналистов и общества к своей персоне. Например, на открытии кинофестиваля «Кинотавр» звезда приехала в черном полупрозрачном платье в пол с гипюровыми вставками. Многие подписчики Ксении сочли наряд неуместным для светского мероприятия — поклонникам показалось, что цвет наряда слишком траурный, прозрачная ткань слишком вульгарна, а кружевной декор безвкусен.

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Позже Собчак опубликовала фотографию своего двухлетнего сына Платона. На снимке радостный малыш голышом бегает по берегу моря. Фолловеры тогда просто взбесились, настаивая на том, что подобные снимки должны храниться исключительно в семейном архиве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак огрызнулась на хейтеров, критикующих ее за фото голого сына.

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