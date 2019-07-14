«Похожа на бабушку»: Фанаты обвинили Риз Уизерспун в излишней любви к фотошопу

Звезду фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун поймали папарацци, когда она выходила из парижского отеля. Снимки попали в сеть и очень разочаровали поклонников актрисы.

Без грима и фотошопа 43-летняя Риз выглядит намного старше. На лице видны морщины, кожа потеряла тонус, а руки стали дряблыми. Некоторые фанаты даже высказались, что Уизерспун стала больше напоминать бабушку, чем звезду Голливуда.

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Конечно, стоит учитывать неудачный ракурс и факт, что актрису застали врасплох без прически и макияжа, однако поклонники поражены слишком сильной разницей с ее фото в Instagram.

В своем профиле Риз выглядит роковой красоткой. У нее идеальная подтянутая кожа. Актриса демонстрирует стройную фигуру и изящные тонкие руки. Поклонники разочарованы тем, что Уизерспун переусердствует с фотошопом, и картинка из соцсети не имеет ничего общего с реальностью.

Instagram @reesewitherspoon