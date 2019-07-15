Сколько денег можно будет снять с карты в кассе магазина

Так называемые «кассоматы» могут появиться по всей стране. Эксперимент со снятием с карт наличных денег на кассах магазинов — может быть расширен. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации банков России.

В организации пояснили, что услуга будет доступна исключительно при совершении покупки. В противном случае — это будет невыгодно для самих магазинов. Однако такой подход можно расценивать и как нарушение прав потребителя. Поэтому с этими нюансами сейчас разбирается Роспотребнадзор.

А пока обналичить деньги на кассах можно только в удаленных и малонаселенных пунктах, где мало банкоматов.

В свою очередь банкиры пояснили, что услугу уже тестирует Сбербанк и Visa, а также «Русский стандарт», Metro Cash & Carry и Mastercard. Когда будет понятно, что снятие наличных в кассе магазина востребовано потребителем, то количество банков может быть увеличено.

К слову, снять сколько угодно наличных будет невозможно. Сумма ограничена тремя тысячами рублей.

«Эти ограничения направлены на уменьшение риска мошеннических действий», — цитирует РИА Новости вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможном уходе платежной системы Visa из России.