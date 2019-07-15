«Такая разная, такая страстная»: Газманов трогательно поздравил жену с годовщиной

Известный эстрадный певец Олег Газманов опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост, в котором поздравил свою жену Марину с годовщиной свадьбы. Ровно 30 лет назад супруги связали себя узами брака, и в понедельник, 15 июля, музыкант напомнил своей избраннице об этой важной дате и посвятил ей чувственное стихотворение, пишут Дни.ру.

« Моя любимая легко ранимая

Нетерпеливая, неповторимая,

Необъяснимая, неукротимая

Такая разная такая страстная

С 30-летием — моя прекрасная », — написал артист.

Instagram @oleggazmanov

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Марина Газманова в долгу не осталась и ответила мужу не менее трогательной публикацией. Она выложила в Instagram серию нежных снимков с исполнителем, под которыми оставила послание для своего возлюбленного.

« Задел, задел струну моей любви, как прежде… Пускай поет, и от беды она одна нас всех спасет, и пусть печаль твоя умрет. Спасибо за любовь и в свете, и в уроках, в детях, в закатах и восходах, в путешествиях и в спорах, в болезнях и в нашем смехе. Я унесу за тень ресниц все это! » — написала избранница певца.

Поклонники были тронуты, что даже спустя 30 лет супруги продолжают делать друг другу романтические сюрпризы и не боятся публично выражать чувства. В комментариях они поздравили своих кумиров с годовщиной свадьбы и пожелали навсегда сохранить любовь друг к другу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олег Газманов выложил забавный ролик с приемным сыном Филиппом.