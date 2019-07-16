«Круче Лепса только Лепс»: Знаменитому певцу исполняется 57 лет

Заслуженный артист России Григорий Лепс во вторник, 16 июля, празднует свое 57-летие. Коллеги и поклонники любимого певца со всего мира поздравляют его сегодня, в том числе, и в Instagram.

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Уроженец Сочи в 30 лет перебрался в Москву и начал выстраивать карьеру. Популярность певцу принесла песня «Натали», записанная в 1995 году и ставшая хитом. Всего на счету музыканта — десятки альбомов. Он является лауреатом многочисленных отечественных премий. Про себя Лепс рассказывает, что с детства увлекался футболом и музыкой.

Instagram @gvleps

Фанаты от всей души поздравляют кумира с днем рождения.

« Никогда не старейте, дарите нам свой божественный голос! » — написала преданная поклонница.

« Круче Лепса только Лепс », — лаконично отметил другой.

« Григорий, Вы как глоток чистого воздуха: дышишь, дышишь, а надышаться не можешь », — поэтично высказался третий.

Ранее Лепс объявил о начале «переговоров с женой» о рождении пятого ребенка.