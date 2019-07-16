«В глазах двоится»: Дарья Повереннова поделилась фото с дочерью

Актриса театра и кино Дарья Повереннова, внучка советского актера Сергея Лукьянова, поделилась недавно в Instagram фотографией с 26-летней дочерью Полиной. На снимке мама и дочка запечатлены на фоне природы в спортивных куртках. Нельзя не отметить, что они очень похожи, добавляет сходства еще одинаковая стрижка.

«Когда дети приехали в гости! Ура! Первая? Вторая? Или третья фото? Если знать, что дочь крайне не любит «телячьи нежности», — подписала фото артистка.

Instagram @dpoverennova