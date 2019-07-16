«В глазах двоится»: Дарья Повереннова поделилась фото с дочерью

, 10:09 Фото 564

Фанаты поразились феноменальному сходству матери и дочки.

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Фото, видео : Instagram @dpoverennova

Актриса театра и кино Дарья Повереннова, внучка советского актера Сергея Лукьянова, поделилась недавно в Instagram фотографией с 26-летней дочерью Полиной. На снимке мама и дочка запечатлены на фоне природы в спортивных куртках. Нельзя не отметить, что они очень похожи, добавляет сходства еще одинаковая стрижка.

«Когда дети приехали в гости! Ура! Первая? Вторая? Или третья фото? Если знать, что дочь крайне не любит «телячьи нежности», — подписала фото артистка.

Instagram @dpoverennova

Поклонники поразились сходству матери и дочери, они оставили множество комментариев:

«О Боже, копипаст!»

«Вроде бы не пил, а в глазах двоится почему-то»;

«Клон? Папа участия совсем, что ли, не принимал?»

«Капец как близняшки. Молодцы девчонки»;

«А кто из них мама?» — написали удивленные фолловеры.

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Дарья Повереннова была замужем за актером Александром Жигалкиным, которому 15 августа 1992 года родила дочь Полину. Через десять лет совместной жизни пара развелась. Однако у Жигалкина с дочерью остались очень доверительные отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова трогательно поздравила маму с днем рождения.

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