«В глазах двоится»: Дарья Повереннова поделилась фото с дочерью

Актриса театра и кино Дарья Повереннова, внучка советского актера Сергея Лукьянова, поделилась недавно в Instagram фотографией с 26-летней дочерью Полиной. На снимке мама и дочка запечатлены на фоне природы в спортивных куртках. Нельзя не отметить, что они очень похожи, добавляет сходства еще одинаковая стрижка.
«Когда дети приехали в гости! Ура! Первая? Вторая? Или третья фото? Если знать, что дочь крайне не любит «телячьи нежности», — подписала фото артистка.
Поклонники поразились сходству матери и дочери, они оставили множество комментариев:
«О Боже, копипаст!»
«Вроде бы не пил, а в глазах двоится почему-то»;
«Клон? Папа участия совсем, что ли, не принимал?»
«Капец как близняшки. Молодцы девчонки»;
«А кто из них мама?» — написали удивленные фолловеры.
Гороскоп на 16 июля 2019: Возьмите быка за рога, Тельцы!
Дарья Повереннова была замужем за актером Александром Жигалкиным, которому 15 августа 1992 года родила дочь Полину. Через десять лет совместной жизни пара развелась. Однако у Жигалкина с дочерью остались очень доверительные отношения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова трогательно поздравила маму с днем рождения.