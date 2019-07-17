Фото: Наталья Рудова пришла на премьеру «Короля Льва» без юбки

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Актриса произвела на кинопоказе самый настоящий фурор.

Фото : ТАСС / Сергей Бобылев

Актриса Наталья Рудова явилась на премьерный показ фильма «Король Лев» в московский кинотеатр «Октябрь» вечером во вторник, 16 июля, без юбки, передает Teleprogramma.Pro. Ее так называемое платье больше напоминало тунику или даже кофту. Поверх «наряда» артистка надела джинсовую куртку, но это нисколько не спасло ситуацию. Не остались незамеченными и ее кроссовки кислотного цвета.

Наталья Рудова. Фото: KP.RU / Михаил Фролов

Также внимание журналистов в этот вечер привлекли рэпер ST с супругой Ассоль и продюсер Яна Рудковская с младшим сыном Сашей. Однако они в отличие от Рудовой не произвели столь яркое впечатление своими образами.

Рэппер ST с женой Ассоль. Фото: KP.RU / Михаил Фролов
Яна Рудковская с сыном. Фото: KP.RU / Михаил Фролов
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла премьера ремейка мультфильма, снятого 25 лет назад, в Лондоне. Например, Меган Маркл подружилась с Бейонсе.

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