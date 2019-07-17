«Прелесть!» Собчак опубликовала трогательное фото сына и его подружки

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram снимок двухлетнего сына Платона. На фото малыш сидит за обеденным столом в компании девочки своего возраста. Сын знаменитости мило тянется к подружке, чтобы поцеловать ее в щеку. Однако юная леди кокетливо пытается оттолкнуть мальчика.
«Не рановато?» — подписала публикацию Собчак.
Поклонников умилил снимок маленьких детей, демонстрирующих друг к другу нежные чувства в столь юном возрасте. Многие подписчики похвалили Платона за то, что не стесняется проявлять симпатию к девочке.
«Настойчив!»
«Радуйтесь, Ксения Анатольевна, что в реалиях современного мира, Платон к девочке пристает»;
«Какая нежная и искренняя фотография, прелесть!»
«Эх, любви все возрасты покорны…»
«Мужчина растет!» — пишут фолловеры.
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Однако среди подписчиков Ксении Собчак нашлись те, кто даже под снимком двух прелестных деток умудрился «уколоть» знаменитость.
«Ксюша, уж лучше раньше, чем как вы — опять одна!» — съязвил хейтер.
Ксения Собчак довольно часто выкладывает фотографии сына. Недавно подписчики даже обвинили экс-ведущую «Дома-2» во вступлении в так называемую группировку «Яжматерей». Скандал разгорелся из-за снимка Платона, на котором радостный малыш бегает на море голышом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак огрызнулась на хейтеров, критикующих ее за фото голого сына.