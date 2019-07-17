Второй подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

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Арестованный по делу о разбойном нападении офицер управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов написал явку с повинной.

Фото : © РИА Новости / Евгений Биятов

Офицер так называемого «банковского» управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ РФ Артур Власов признал вину и сотрудничает со следствием по делу о разбое, пишут «Известия».

17 июля во время рассмотрения жалобы на свой арест в Московском гарнизонном военном суде Власов заявил, что написал явку с повинной, и попросил судью отпустить его под домашний арест. Суд в этой просьбе ему отказал и признал его арест законным.

Согласно оглашенным материалам дела, явку с повинной написал также офицер ЦСН ФСБ Маргиев, которого отправили под домашний арест.

5 июля 2019 года пятеро сотрудников ФСБ были арестованы на месяц, еще двоих оставили под домашним арестом. Их подозревают в создании преступного сообщества и разбое, а именно хищении 140 миллионов рублей в ходе инсценированного по поддельным документам обыска в банке. Среди фигурантов дела — два оперативника управления «К», три бойца спецназа ФСБ «Альфа» и боец спецподразделения «Вымпел».

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