СМИ: Актриса Дженнифер Лоуренс все-таки пригласит родителей на свою свадьбу

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По слухам, звезда «Голодных игр» разругалась с отцом и матерью, и запретила им появляться на церемонии бракосочетания.

Фото : Dave Bedrosian / www.globallookpress.com

В сети активно обсуждают слухи о том, что звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс запретила своим родителям приходить на ее свадьбу с руководителем галереи современного искусства Куком Маруни. Однако эта информация может не соответствовать действительности.

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Как сообщает издание Gossip Cop, опубликованное ранее в других СМИ сообщение о том, что актриса якобы поссорилась с матерью и отцом, не соответствует действительности. Сотрудники портала связались с источником, близким к ситуации, который опроверг эту версию, назвав ее «абсолютной ложью».

Также инсайдер не подтвердил и информацию о причине мнимого скандала. По звучавшей ранее версии, Лоуренс разругалась с матерью из-за того, что она негативно отзывалась о женихе актрисы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Лоуренс вошла в список «самых бездарных» актеров современности.

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