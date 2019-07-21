Экс-подружка Гарри пригласила Кейт Миддлтон и принца Уильяма на свою свадьбу

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Британская певица Элли Голдинг выходит замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга.

Фото : Andrew Parsons / www.globallookpress.com

Бывшая возлюбленная принца Гарри 32-летняя Элли Голдинг выходит замуж. Ее избранником стал арт-дилер Каспар Джоплинг. Британская певица планирует устроить грандиозное торжество.

На церемонию венчания Голдинг хочет пригласить звезд и членов королевской семьи. Известно, что приглашение уже получили певец Эд Ширан, Рита Ора, принцессы Беатрис и Евгения, их мать Сара Фергюсон, а также герцоги Кембриджские, сообщает Teleprogramma.pro.

А вот Гарри и Меган Маркл вряд ли появятся на торжестве, даже если бы их пригласили. Меган было бы неприятно увидеть «бывшую» своего супруга.

Кейт Миддлтон и принц Уильям получили приглашение, так как Элли Голдинг пела на их свадьбе в 2011 году. Там же она и познакомилась с Гарри, который был шафером на венчании брата. Они стали встречаться в 2012 году, однако через два года их пути разошлись.

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На свадьбу Элли Голдинг приглашены уже 300 человек, гостей будут угощать вегетарианскими блюдами и шампанским Bollinger.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, чем любит питаться Меган Маркл.

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