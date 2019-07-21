Новый Блейд: Киностудия Marvel возвращает на экраны популярного антигероя

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Кинокомпания также рассекретила, кто заменит в фильмах об этом персонаже привычного для всех Уэсли Снайпса.

Фото : © Ã‚Â© Matteo Carcano / www.globallookpress.com

Глава киностудии Marvel Кевин Файги будучи фестивале Comic-con 2019 заявил, что принято решение о возвращении на экраны популярного антигероя Блэйда. В новой экранизации роль охотника на вампиров исполнит двукратный лауреат «Оскар» и «Золотой глобус», исполнитель одной из главных ролей в фильме «Зеленая книга» Махершала Али.

Не смотря на то, что после того, как права на фильм о Блейде получил Marvel и на тот факт, что снявшийся в предыдущих частях Уэсли Снайпс был готов продолжить исполнять эту роль, руководство киностудии все же приняло решение в пользу более титулованного и оскароносного актера.

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К слову, мировые кассовые сборы картин об охотнике на вампиров не были впечатляющими, поэтому вполне возможно именно этим обусловлен выбор исполнителя на главную роль. Поклонники в свою очередь были довольны прочтением истории героя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на экраны возвращается еще один популярный в 90-е годы персонаж. В 2020 году выходит сиквел легендарного фильма, снятого режиссером Тони Скоттом в 1986 году — «Лучший стрелок — 2» с Томом Крузом. Русскией трейлер уже опубликован в сети.

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