На сайте Минобороны создали интерактивный раздел ко Дню ВМФ

, 12:06 Эфирная новость 34

Пользователи смогут ознакомиться с особенностями построения кораблей и демонстрации военной техники в городах-участниках.

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Фото, видео : Elena Dunn / www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ 62

Как будет отмечать Россия День Военно-морского флота в воскресенье, 28 июля, можно узнать на сайте министерства обороны.

Там открыли специальный интерактивный раздел. Пользователи смогут ознакомиться с особенностями построения кораблей и демонстрации военной техники в городах-участниках.

Отдельная рубрика посвящена воссозданному первому линейному кораблю Петровского флота «Полтава». Он впервые возглавит парадную линию в акватории Невы. В разделе размещены детальные характеристики судна, уникальные исторические документы и схемы строительства флагмана Балтийского флота.

Интерактивную страницу дополняют мультимедийные материалы с предыдущего военно-морского парада, а также репетиций и тренировок праздника.

Подготовка к нынешнему Дню ВМФ — в самом разгаре. На первой сводной репетиции в одном строю: боевые корабли, экипажи самолетов и вертолетов, пешие колонны военнослужащих. Какие сюрпризы ждут гостей военного шоу, — узнавал Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошла репетиция воздушной части юбилейного парада.

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