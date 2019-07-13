На видео попала первая репетиция морской авиации перед парадом ко Дню ВМФ

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В субботу, 13 июля, воздушные экипажи нескольких военно-морских флотов провели первый совместный полет перед парадом в Петербурге.

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Фото, видео : ТАСС/ИТАР-ТАСС/Архив, Instagram @nick_kustov

Тема:
День ВМФ 54

Первая репетиция парада ко Дню ВМФ состоялась у авиационного звена мероприятия в субботу, 13 июля. Отработка слаженности действий экипажей попала на видео, снятое очевидцами.

В репетиции принимали участие около сорока воздушных судов, в число которых вошли вертолеты Ми-8 и самолеты А-50 и Ил-38. Машины пролетели строем над Невой на малой высоте.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в петербургском параде, посвященном Дню военно-морского флота, будет участвовать морская авиация. Специально для этого воздушные суда Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов прибыли с мест постоянного базирования в Ленинградскую область.

Военно-морской парад в Петербурге станет главным для России в праздничный день. Мероприятие состоится 28 июля. Примечательно, что в этом году среди участников парада окажется воссозданный в натуральную величину линкор «Полтава» — 54-пушечное судно вместе с корабельщиками в XVIII веке проектировал лично император Петр I.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что подлодка «Владикавказ» прибыла в Кронштадт для участия в военно-морском параде.

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