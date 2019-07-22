Названы регионы с самой высокой напряженностью на рынке труда

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Соответствующий коэффициент вычислили для каждого субъекта РФ из данных Роструда.

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Фото, видео : © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Наиболее сложная ситуация с трудоустройством в России на начало июля сложилась в Ингушетии. Об этом свидетельствует коэффициент напряженности на рынке труда, который приводит RT.

Этот показатель вычисляется из данных Роструда путем деления числа безработных на количество вакансий в субъекте РФ. В Ингушской республике он составил — 118,4. То есть 24,3 тысячи официально безработных граждан приходится всего 206 открытых вакансий. Для сравнения общероссийский коэффициент — 0,5.

Второй по напряженности на рынке труда стала Чеченская республика с показателем 23,8. В пятерку вошли Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1) и Республика Тыва (5,2).

Самый низкий уровень напряженности на рынке труда зафиксирован в Амурской области и Еврейской автономной области — 0,1.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наименее востребованных профессиях в России.

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