«Мама, мы горим»: подробности ЧП в палаточном лагере рассказали родители одной из пострадавших

, 13:20 Интервью 413

Пожар в лагере уничтожил почти все палатки. В результате инцидента погибли трое детей. По словам родителей, руководство базы связь с родственниками не поддерживает.

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Фото, видео : 5-tv.ru, МЧС РФ

Родители пострадавших детей в результате пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, где, согласно обновленным данным, погибли трое детей, возмущены поведением руководством базы отдыха. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявили Василий и Инна Дьячковы, чья дочь отдыхала в «Холдоми».

По их словам, организаторы лагеря не держат связь с родственниками детей. О местонахождении и состоянии здоровья своего ребенка они узнали от вожатой.

«Она (ребенок) позвонила нам, сообщила, что пожар возник. Мама, говорит, мы горим. Их там начали выводить. С вожатым поговорили, вроде из-за обогревателя. Подробностей мы всех не знаем. По словам ребенка, все возле нее началось, она первая проснулась», — рассказала Инна.

Женщина подчеркнула, что сейчас все пострадавшие дети и их родители получают помощь психологов. Однако от организаторов палаточного лагеря они пока никаких комментариев не дождались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возгорание на базе отдыха уничтожило 20 палаток из 26. Трое детей погибли, еще трое находятся в реанимации с сильнейшими ожогами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, у лагеря не было лицензии на осуществление деятельности.

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