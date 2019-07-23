Экс-участница телепроекта «Дом-2» — Лера Фрост — опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала подписчикам свои аппетитные формы. На снимке звезда телестройки позирует на корточках в откровенном неоновом нижнем белье и салатовых кроссовках. Очевидно модель участвует в профессиональной фотосессии — съемка проходит в студии, заставленной техникой.

«Небольшой #backstage нашей съемки с моими любимыми и самыми лучшими. Сегодня вечером ждите!» — анонсировала Лера Фрост.

Instagram @lerafrost