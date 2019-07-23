Экс-участница телепроекта «Дом-2» — Лера Фрост — опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала подписчикам свои аппетитные формы. На снимке звезда телестройки позирует на корточках в откровенном неоновом нижнем белье и салатовых кроссовках. Очевидно модель участвует в профессиональной фотосессии — съемка проходит в студии, заставленной техникой.
Фанаты оценили дерзкий и откровенный снимок знаменитости. Экс-звезду телестройки заверили — подписчики ждут не дождутся результатов съемок.
«Лера, ты бомба!»
«Шикарная»;
«Лера, когда покажут вас в роли ведущей „Дома-2“?!»
«Королева инстаграма!»
«Воу-воу-воу! Фрост полегче!» — написали фолловеры.
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Провокационные поступки для 25-летней Леры Фрост — норма. Недавно знаменитость похвасталась видео с «покатушками» по ночной Махачкале. На кадрах звезда сидит на пассажирском сиденье кабриолета, водитель которого на огромной скорости движется по встречной полосе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Фрост благословила Собчак на роман с Богомоловым.