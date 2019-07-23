«Полегче!»: Звезда «Дома-2» произвела фурор аппетитными формами — фото

, 17:23 Фото 42

Лера Фрост продемонстрировала потрясающую фигуру в откровенном нижнем белье.

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Фото, видео : Instagram @lerafrost

Экс-участница телепроекта «Дом-2» — Лера Фрост — опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала подписчикам свои аппетитные формы. На снимке звезда телестройки позирует на корточках в откровенном неоновом нижнем белье и салатовых кроссовках. Очевидно модель участвует в профессиональной фотосессии — съемка проходит в студии, заставленной техникой.

«Небольшой #backstage нашей съемки с моими любимыми и самыми лучшими. Сегодня вечером ждите!» — анонсировала Лера Фрост.

Instagram @lerafrost

Фанаты оценили дерзкий и откровенный снимок знаменитости. Экс-звезду телестройки заверили — подписчики ждут не дождутся результатов съемок.

«Лера, ты бомба!»

«Шикарная»;

«Лера, когда покажут вас в роли ведущей „Дома-2“?!»

«Королева инстаграма!»

«Воу-воу-воу! Фрост полегче!» — написали фолловеры.

«Мой любимый, мой самый красивый»: Гузеева призналась в любви Эвклиду Кюрдзидису

Провокационные поступки для 25-летней Леры Фрост — норма. Недавно знаменитость похвасталась видео с «покатушками» по ночной Махачкале. На кадрах звезда сидит на пассажирском сиденье кабриолета, водитель которого на огромной скорости движется по встречной полосе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Фрост благословила Собчак на роман с Богомоловым.

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