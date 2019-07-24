Американская актриса Кортни Кокс, полюбившаяся зрителям после роли Моники в ситкоме «Друзья», поделилась с подписчиками забавным роликом в Instagram.

На видео Кортни внезапно появляется из воды в черном купальнике, подчеркивающем ее стройную фигуру, халат сам окутывает плечи актрисы, после чего Кокс в одну руку берет коктейль, а другой — победоносно надевает очки.

Поклонники оценили монтаж ролика, но в первую очередь обратили внимание на внешность Кортни Кокс. В свои 55 лет она находится в отличной физической форме, ей могут позавидовать даже 20-летние девушки.

Фолловеры оставили множество комплиментов актрисе в комментариях:

«Это совершенство во всех отношениях!»

«В таком возрасте я хочу выглядеть так, как ты»;

«Это лучшее, что я когда-либо видел»;

«Красивая! Вечно молодая Моника», — написали юзеры.

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