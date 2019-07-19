Еще ищете жаркие страны? На юге Казахстана от жары плавятся светофоры

, 18:27 Видео 35

В городе Сарыагаш температура достигла 55 градусов по Цельсию.

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Фото, видео : YouTube / OtyrarTV

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Погода 3898

Аномальная летняя жара окутала юг Казахстана — плавится не только асфальт, но даже светофоры. На кадрах, снятых очевидцами в городе Сарыагаш Туркестанской области, видно, что нижняя часть сигнального знака напоминает спецэффекты голливудского фильма «Терминатор» — металл полностью видоизменился под воздействием высокой температуры.

Однако стоит отдать должное — регулятор дорожного движения продолжал работать.

По словам очевидца, снявшего видео, в городе в настоящее время установились 55 градусов жары. Однако синоптики сообщают, что температура в ближайшие дни в регионе опустится до отметки «лишь» в 44 градуса тепла.

В то же самое время жители и гости Петербурга страдают от нехватки солнца в самый разгар лета. 5-tv.ru рассказывал, как же выжить без этих лучей.

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Погода 3898
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