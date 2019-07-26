«Аполлон!»: Прохор Шаляпин опубликовал пляжное фото с Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин, находящийся сейчас в Москве, опубликовал на своей странице в Instagram романтическое фото с пляжа, на котором он стоит у моря в белых плавках, нежно обнимая Виталину Цымбалюк-Романовскую, находящуюся сейчас в Сочи.

«И мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем не трудно…», - подписал снимок певец строчкой стихотворения Роберта Рождественского.

Instagram @shalyapin_official

«Снова между нами города, Жизнь нас разлучает, как и прежде, В небе незнакомая звезда

Светит, словно памятник надежде», — ответила ему далекая избранница цитатой из песни Пахмутовой и Добронравова.

Поклонники пары, проявлявшие в последние дни беспокойство по поводу одинокого отдыха Виталины на водах в Мацесте в Сочи, облегченно выдохнули:

«Наконец то вы вместе!»

«Женитесь уже!», — пишут в комментариях фанаты.

Большинство же предпочли сосредоточить внимание на атлетическом сложении Прохора.

«Девочке нужно поправиться, Прохор — Аполлон!»

«Сексуальный».

«Ой и красивые детки у вас будут! Такие классные!»

«Прохор, как всегда красавчик! А спутница, совсем неинтересна, ни внешне, ни внутренне, только фото портит. Лягушка не станет царевной, даже рядом с таким мужчиной», — высказываются подписчики.

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Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивный прогноз нумеролога Арзу Кабарухиной на совместную жизнь Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской.