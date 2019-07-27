«Сильно похудел»: PR-директор Алибасова рассказал об ухудшении здоровья продюсера

Самочувствие музыкального продюсера Бари Алибасова после отравления жидкостью для промывки труб «Крот» ухудшилось. По словам его PR-директора Вадима Горжанкина, врачи не исключают проведение 72-летнему заслуженному артисту России операции из-за сужения пищевода, сообщает RNS.

Менеджер Бари Алибасова подчеркнул, что свежие данные обследования, по сравнению с предыдущими, выглядят не очень оптимистично.

« Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см », — сказал Вадим Горжанкин.

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PR-директор продюсера отметил, что подобные последствия являются вполне закономерными после тяжелого химического ожога щелочным веществом.

« По причине серьезного сужения пищевода артист может принимать пищу исключительно в жидком виде. Даже таблетки приходится дробить на части, чтобы они не застряли при приеме. Бари Каримович сильно похудел », — заявил Вадим Горжанкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева почтили память Василия Шукшина в день его 90-летия.