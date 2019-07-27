В сети появилась информация о том, что жена футболиста Павла Мамаева Алана выставила на продажу автомобиль супруга Mercedes AMG G63. Сам спортсмен сейчас отбывает наказание в исправительной колонии Белгородской области.

Поклонники футболиста уже атаковали Instagram-аккаунт модели и пишут ей нелицеприятные вещи в связи с этой ситуацией:

«Пока муж на нарах, имущество потихоньку распродаешь? На тусовки не хватает?»

«Тебя Паша порвет за тачку!» — оставляют коментарии пользователи.

Алана Мамаева по этой причине решила прокомментировать продажу дорогостоящего внедорожника супруга. В Instagram она выложила сторис, где объяснила, почему продает Мерседес:

«Отец Паши забрал все деньги, и на Пашину просьбу вернуть деньги семье, ответил: „Выйдешь — заберешь“. Паша сказал мне продать одну из машин», — пояснила жена Мамаева.

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Средняя стоимость Mercedes AMG G63, по данным АвтоКода, составляет, около 11 миллионов рублей. За четыре года и три месяца пользования автомобилем Мамаеву были выписаны около девяти штрафов, в ДТП внедорожник не попадал.

Instagram

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Мамаева заинтриговала подписчиков странным заявлением.