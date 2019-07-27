Три человека погибли в ДТП на Ставрополье

Три человека погибли и два получили ранения в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставрополье. Об этом сообщает Интерфакс-Юг.

По информации агентства, авария произошла вечером в субботу, 27 июля, Левокумском районе.

«Около 17:40 мск водитель Nissan не справился с управлением и допустил касательное столкновение с Ладой „Приора“. От удара „Лада“ съехала в кювет и врезалась в дерево», — рассказал представитель регионального управления ГИБДД.

По словам собеседника агентства, все пострадавшие находились в автомобиле отечественного производства.

Известно, что среди погибших маленький ребенок 5-6 лет. Раненые водитель Лады «Приора» и его пассажирка — 12-летняя девочка — доставлены в больницу.

На месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП в Петербурге. Микроавтобус врезался в иномарку в Петербурге 25 июля.