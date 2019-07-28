Пять человек пострадали, из которых четверо погибли, в Республике Калмыкия в результате лобового столкновения. Как стало известно 5-tv.ru, в 4.30 утра (по местному времени) в воскресенье, 28 июля, на 160 километре ФАД Р-22 «Каспий» (Сарпинский район) столкнулись Лада «Калина», под управлением 44-летнего жителя Республики Дагестан и Лада «Приора», за рулем которой находился 30-летний житель Республики Калмыкия.

Авария стала причиной гибели четырех человек — оба водителя, а также двое пассажиров автомобиля Лада «Калина» от полученных травм скончались на месте. В ближайшую больницу в тяжелом состоянии был госпитализирован еще пассажир «Калины».

По предварительной версии, виновником ДТП стал 44-летний водитель Лады «Калина», который выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «Приоры».

По данному факту МВД Республики Калмыкия проводит проверка, устанавливаются причины происшествия. С уважением, Пресс-служба МВД по Республике Калмыкия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП с участием Лады «Приоры» на Ставрополье.