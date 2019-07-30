«Безумие»: Захарова оценила идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

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Официальный представитель МИД РФ отреагировала на инициативу украинских властей о запуске русскоязычного телеканала.

Фото : ТАСС / Сергей Фадеичев

Тема:
Украинский кризис 87

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 30 июля, отреагировала на инициативу украинских властей о создании русскоязычного телеканала для ведения «борьбы за умы».

На своей странице в Facebook дипломат опубликовала соответствующий пост, в котором отметила, что инициатива правительства Незалежной направлена на то, чтобы убедить русскоговорящих граждан в том, что они не правы.

«То есть, чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал. Это же надо додуматься: выделять средства для „покрытия“ русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала Мария Захарова.

Facebook @maria.zakharova.167

Дипломат подчеркнула, что вся ситуация напоминает библейскую притчу.

«Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», — добавила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине планируют создать русскоязычный телеканал для «борьбы за умы».

Тема:
Украинский кризис 87
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