«Безумие»: Захарова оценила идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 30 июля, отреагировала на инициативу украинских властей о создании русскоязычного телеканала для ведения «борьбы за умы».

На своей странице в Facebook дипломат опубликовала соответствующий пост, в котором отметила, что инициатива правительства Незалежной направлена на то, чтобы убедить русскоговорящих граждан в том, что они не правы.

«То есть, чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал. Это же надо додуматься: выделять средства для „покрытия“ русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала Мария Захарова.

Facebook @maria.zakharova.167

Дипломат подчеркнула, что вся ситуация напоминает библейскую притчу.

«Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», — добавила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине планируют создать русскоязычный телеканал для «борьбы за умы».