«Зрение стало подводить»: Инна Чурикова впервые назвала причину падения в театре

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Народная артистка рассказала, что ее состояние улучшилось.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой 17

Актриса театра и кино Инна Чурикова в интервью сайту KP.RU впервые сама рассказала о причине падения в московском театре «Русская песня».

По словам 75-летней Народной артистки, через неделю после инцидента ее состояние здоровья улучшилось.

«У меня при падении ничего не сломалось, слава Богу. А ушибы вылечиваются. И настроение улучшается, так что все нормально», — заявила Чурикова.

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Инна Михайловна отметила, что все произошло из-за плохого зрения.

«Я упала из-за того, что зрение стало подводить. Иногда перед глазами как пленочка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах», — сказала она.

Чурикова добавила, что попала в больницу для обследования и отметила, что врачи были к ней очень внимательны.

Ранее в Институте Склифосовского сообщили 5-tv.ru, что состояние здоровья знаменитой артистки оценивается как тяжелое.

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Госпитализация Инны Чуриковой 17
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