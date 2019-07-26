«Зрение стало подводить»: Инна Чурикова впервые назвала причину падения в театре

Актриса театра и кино Инна Чурикова в интервью сайту KP.RU впервые сама рассказала о причине падения в московском театре «Русская песня».
По словам 75-летней Народной артистки, через неделю после инцидента ее состояние здоровья улучшилось.
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Инна Михайловна отметила, что все произошло из-за плохого зрения.
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Чурикова добавила, что попала в больницу для обследования и отметила, что врачи были к ней очень внимательны.
Ранее в Институте Склифосовского сообщили 5-tv.ru, что состояние здоровья знаменитой артистки оценивается как тяжелое.