«Собираюсь домой!»: Актриса Инна Чурикова готовится к выписке

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Знаменитость получила серьезные травмы после падения со сцены во время спектакля 18 июля.

Фото : ТАСС/Терещенко Михаил, Пятый канал

Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой 18

Инна Чурикова — народная артистка СССР — упала со сцены во время спектакля и была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского 18 июля. Сейчас 75-летняя актриса чувствует себя лучше. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Самочувствие все лучше и лучше, собираюсь домой», — рассказала Чурикова.

По словам Марка Варшавера, директора театра «Ленком», в котором работает звезда, — Инна Чурикова находилась в медучреждении продолжительное время, чтобы пройти полное обследование.

«В больнице она лежит, не потому, что плохо, а потому, что раз она там находится, надо чтобы ее проверили, провели обследование, чтобы не делать все амбулаторно, тем более у нее сейчас отпуск в театре», — объясняет Варшавер.

Инна Чурикова утверждает, что упала в театре не потому, что почувствовала себя плохо, а из-за проблем со зрением. Медики рассказали, что знаменитая артистка поступила в больницу в тяжелом состоянии и некоторое время находилась в хирургической реанимации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруг Инны Чуриковой рассказал о ее самочувствии.

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