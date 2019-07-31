Видео: Омские пенсионерки «сорвали» чемпионат по дворовому футболу

Неспортивное поведение продемонстрировали омские пенсионерки. Женщины сорвали чемпионат по дворовому футболу — набросились на юных спортсменов и порезали их мячи ножами. Происходящее сняли на видео очевидцы.

Приступ агрессии у пожилых дам вызвал мяч, который выкатывался за пределы поля и несколько раз угодил на их клумбы. Дети помешать пенсионеркам не смогли, пришлось вызывать полицию.

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Детям, пытавшимся выяснить, в чем дело, агрессивные женщины угрожали палками. К моменту приезда полицейских пенсионерки успели скрыться в своих квартирах. Но войну с детским спортом они прекращать не намерены. По словам автора видео, женщины уже начали собирать подписи, чтобы футбольные ворота во дворе убрали совсем.

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