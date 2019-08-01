Анджелина Джоли может лишиться дочери. Девочка хочет к Брэду Питту

В семье Анджелины Джоли снова проблемы. 13-летняя дочь актрисы Шайло потребовала, чтобы ей разрешили переехать в дом Брэда Питта. Если ей не разрешат жить с отцом все время, девочка согласна некоторое время проводить у бабушки с дедушкой — родителей Питта Уильяма и Джейн — в Миссури.

Желание дочери ужаснуло Джоли, здоровье которой в последнее время и так вызывает опасения. Ранее в сети появлялась информация о том, что актриса попала в больницу.

7дней.ru сообщает о том, что ранее старший сын актрисы Мэддокс заявлял о желании отсудить у матери право опеки над младшими детьми. Правда, сделать это он сможет только после 18 лет. По мнению мальчика, в доме Анджелины Джоли царит нездоровая психологическая атмосфера, и он хочет оградить своих братьев и сестер Шайло, Захару, Пакса Тьена, Нокса и Вивьен от подобных неблагоприятных условий.

Неизвестно, удастся ли Мэддоксу выиграть суд, ведь он пока слишком молод и не имеет собственного источника дохода. А вот у Шайло есть все основания осуществить свое желание — ведь для переезда к отцу препятствий нет. По словам подруги Джоли, Брэд Питт уже выразил свое согласие по этому поводу. Для актрисы это плохая новость, ведь остальные дети могут последовать примеру, и она останется совсем одна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дочь Анджелины Джоли хочет стать мальчиком.