Анджелина Джоли может лишиться дочери. Девочка хочет к Брэду Питту

, 14:51 305

13-летняя Шайло выразила желание переехать к отцу или хотя бы в дом бабушки с дедушкой.

Фото : globallookpress.com / Birdie Thompson

В семье Анджелины Джоли снова проблемы. 13-летняя дочь актрисы Шайло потребовала, чтобы ей разрешили переехать в дом Брэда Питта. Если ей не разрешат жить с отцом все время, девочка согласна некоторое время проводить у бабушки с дедушкой — родителей Питта Уильяма и Джейн — в Миссури.

Желание дочери ужаснуло Джоли, здоровье которой в последнее время и так вызывает опасения. Ранее в сети появлялась информация о том, что актриса попала в больницу.

7дней.ru сообщает о том, что ранее старший сын актрисы Мэддокс заявлял о желании отсудить у матери право опеки над младшими детьми. Правда, сделать это он сможет только после 18 лет. По мнению мальчика, в доме Анджелины Джоли царит нездоровая психологическая атмосфера, и он хочет оградить своих братьев и сестер Шайло, Захару, Пакса Тьена, Нокса и Вивьен от подобных неблагоприятных условий.

Неизвестно, удастся ли Мэддоксу выиграть суд, ведь он пока слишком молод и не имеет собственного источника дохода. А вот у Шайло есть все основания осуществить свое желание — ведь для переезда к отцу препятствий нет. По словам подруги Джоли, Брэд Питт уже выразил свое согласие по этому поводу. Для актрисы это плохая новость, ведь остальные дети могут последовать примеру, и она останется совсем одна.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дочь Анджелины Джоли хочет стать мальчиком.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +10°
63.83
0.41 70.47
-0.27
Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить

Последние новости

15:43
«Меняете быстрее, чем трусы!»: Ирина Шейк возмутила фанатов новым кавалером
15:35
Более десяти тысяч человек участвуют в масштабных учениях ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»
15:22
Сколько стоят ботинки нового президента Казахстана?
15:12
Видео: Десять байдарочников из Петербурга пропали в Белом море после шторма
15:05
«Получали копейки!»: Певец Никита прокомментировал заработки Жанны Фриске
15:01
Видео: На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Сейчас читают

Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить
Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина
«Мне 27, а выгляжу хуже, чем она!» Фанаты телеведущей «Дом-2» Ольги Орловой обсуждают ее фигуру после серии сочных фотографий

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги