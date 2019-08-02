Максим Галкин обожает снимать смешные ролики и делиться ими с подписчиками. На этот раз в Instagram попало видео, на котором юморист утверждает — его настоящий отец Филипп Киркоров. Таким заявлением комик попытался высмеять нападки хейтеров, утверждающих, что Гарри Галкин совсем непохож на папу.

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Под таинственную музыку из «Секретных материалов» Максим Галкин стал демонстрировать свои детские фотографии.

«Внимательные подписчики заметили, что длинноволосый Гарри подозрительно смахивает на Киркорова. Я-то знаю, что он — мой сын, но сходство-то налицо. И тогда я копнул глубже. Нашел свои детские фотографии. Не напоминаю ли я вам Киркорова? Ну, чем не Киркоров?» — спрашивает у подписчиков юморист.

Показав зрителям несколько своих детских снимков, артист пришел к неутешительному выводу.

« Действительно я — сын Киркорова, а Гарри — его внук» , — резюмировал комик.

Фанаты Максима Галкина пришли в восторг от потрясающего чувства юмора артиста.

«Пошутили, так пошутили!»

«Ой, не могу, прикольщик!»

«Одним словом юморист, закрыл рот этим злым людям. Гари — копия»;

«Ржака!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Максим Галкин снял шуточный ролик с Пугачевой и Вайкуле.