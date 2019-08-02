Максим Галкин обожает снимать смешные ролики и делиться ими с подписчиками. На этот раз в Instagram попало видео, на котором юморист утверждает — его настоящий отец Филипп Киркоров. Таким заявлением комик попытался высмеять нападки хейтеров, утверждающих, что Гарри Галкин совсем непохож на папу.
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Под таинственную музыку из «Секретных материалов» Максим Галкин стал демонстрировать свои детские фотографии.
Показав зрителям несколько своих детских снимков, артист пришел к неутешительному выводу.
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Фанаты Максима Галкина пришли в восторг от потрясающего чувства юмора артиста.
«Пошутили, так пошутили!»
«Ой, не могу, прикольщик!»
«Одним словом юморист, закрыл рот этим злым людям. Гари — копия»;
«Ржака!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Максим Галкин снял шуточный ролик с Пугачевой и Вайкуле.