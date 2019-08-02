«Я — сын Киркорова!»: Максим Галкин опубликовал уморительное видео

, 13:41 Видео 1 609

Юморист ответил хейтерам, которые считают, что его ребенок на него совсем непохож.

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Фото, видео : Instagram @garri_galkin, @maxgalkinru

Максим Галкин обожает снимать смешные ролики и делиться ими с подписчиками. На этот раз в Instagram попало видео, на котором юморист утверждает — его настоящий отец Филипп Киркоров. Таким заявлением комик попытался высмеять нападки хейтеров, утверждающих, что Гарри Галкин совсем непохож на папу.

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Под таинственную музыку из «Секретных материалов» Максим Галкин стал демонстрировать свои детские фотографии.

«Внимательные подписчики заметили, что длинноволосый Гарри подозрительно смахивает на Киркорова. Я-то знаю, что он — мой сын, но сходство-то налицо. И тогда я копнул глубже. Нашел свои детские фотографии. Не напоминаю ли я вам Киркорова? Ну, чем не Киркоров?» — спрашивает у подписчиков юморист.

Показав зрителям несколько своих детских снимков, артист пришел к неутешительному выводу.

«Действительно я — сын Киркорова, а Гарри — его внук», — резюмировал комик.

Фанаты Максима Галкина пришли в восторг от потрясающего чувства юмора артиста.

«Пошутили, так пошутили!»

«Ой, не могу, прикольщик!»

«Одним словом юморист, закрыл рот этим злым людям. Гари — копия»;

«Ржака!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Максим Галкин снял шуточный ролик с Пугачевой и Вайкуле.

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