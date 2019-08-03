Полуобнаженная Анджелина Джоли снялась в чувственном видео

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время снялась в довольно откровенном ролике. На YouTube появилось видео, на котором она предстает в соблазнительных позах и нарядах.

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Сначала американская теледива нежится в кровати, слегка прикрывшись простыней, а после идет к окну, полностью обнажив спину с многочисленными татуировками. Она ведет себя максимально естественно: смеется, играет взглядом, ловит капли дождя и таким образом очаровывает своих поклонников. Все движения Джоли выполняет нежно и чувственно, со свойственными актрисе изяществом и грацией.

Пользователи были в восторге от ролика с участием Джоли и отметили, что с годами знаменитость только хорошеет.

«Все еще самая сексуальная женщина в мире!»

«Она богиня! Просто самая красивая женщина на свете!»

«Совершенство на земле», — подчеркнули комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анджелина Джоли может лишиться дочери.