Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн задержался в Санкт-Петербурге, где выступил с концертом в пятницу, 2 августа, на огромном стадионе «Газпром Арена».

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Как сообщает 78.ru вечером в субботу музыкант отправился на водную прогулку по Северной столице, а затем, скорее всего, посетит футбольный матч «Зенита» — «Краснодар», куда его пригласил лично генеральный директор петербургского ФК Александр Медведев. По имеющейся информации, на теплоходе Линдеманну, который не покидал отель весь день, накрыли стол.

Познакомиться с городом у музыкантов Rammstein возможность была и перед концертом. Бас-гитарист группы Оливер Ридель был замечен в Эрмитаже, а гитариста Рихарда Круспе толпа поклонников подкараулила у гостиницы «Астория». Другой гитарист Пауль Ландерс выложил в сеть видео от Исаакиевского собора, а сам Линдеманн катался на кораблике по рекам и каналам Петербурга. И, похоже, ему понравилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что увидев клубы черного дыма над «Газпром-Ареной» горожане приняли огненное шоу группы Rammstein за пожар.